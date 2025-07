Dengue salgono ancora i casi in Italia | 96 da inizio anno

(Adnkronos) – Dal 1 gennaio al 22 luglio 2025, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 96 casi confermati di Dengue in Italia. “93 casi associati a viaggi all’estero e 3 casi autoctoni, età mediana 41 anni, 54% di sesso maschile, nessun decesso”. Sono questi i dati aggiornati dell’Istituto superiore di sanità, con cifre in aumento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dengue, salgono ancora i casi in Italia: 96 da inizio anno

