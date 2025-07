Demon Slayer avverte i leaker sulla guerra della pirateria di Infinity War

la diffusione illegale del film “infinity castle part 1” di demon slayer. Da diversi mesi, gli appassionati della serie Demon Slayer attendono con trepidazione il rilascio del film intitolato Infinity Castle Part 1. Questa pellicola rappresenta l’inizio della fase conclusiva della saga, segnando la prima parte dello scontro finale contro Muzan e le sue forze. Il debutto del film ha incontrato problemi legati alla diffusione non autorizzata. le minacce ufficiali contro i leak e le riprese non autorizzate. il team di produzione avverte sui rischi legali. Come accaduto in numerosi progetti simili negli ultimi anni, anche questa volta si sono verificati tentativi di distribuzione clandestina del film tramite canali online. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon Slayer avverte i leaker sulla guerra della pirateria di Infinity War

In questa notizia si parla di: demon - slayer - infinity - avverte

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La recente notizia ha scosso il mondo degli appassionati. Natsuki Hanae, la voce giapponese ufficiale di Tanjiro, ha annunciato che il doppiaggio dell’intera trilogia Demons Slayer: Infinity Castle è concluso, lasciando intuire un possibile anticipo nell’uscita dei prossimi film.

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre - Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, registrando risultati che stanno superando le aspettative e battendo record storici dell’animazione.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

Demon Slayer, le 5 battaglie chiave che animeranno il gran finale dell'anime.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia. Come scrive msn.com

Demon Slayer Infinity Castle fa già la storia: è un primo giorno da record in Giappone! - Il nuovo film di Demon Slayer debutta con numeri da capogiro e si appresta a diventare uno dei maggiori successi nella storia del cinema d'animazione. Si legge su anime.everyeye.it