Delitto Garlasco perizia consulenti Stasi | Impronta Sempio intrisa di sudore e sangue

L’impronta 33, trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi e attribuita dai pm ad Andrea Sempio, “è intrisa di sudore e sangue”. Sono queste le conclusioni della consulenza di parte depositata della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio dell’allora fidanzata avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Ad anticipare le conclusioni della perizia di parte sono stati il Corriere della Sera e il Tg1. “Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra consulenza. Niente è stato accertato”, ha commentato l’avvocata di Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sul delitto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, perizia consulenti Stasi: “Impronta Sempio intrisa di sudore e sangue”

