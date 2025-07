Delitto Garlasco consulenti Stasi | Impronta Sempio intrisa di sangue e sudore

L’impronta di Andrea Sempio trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi è intrisa di sudore e sangue. Sono queste, secondo quanto riporta il Tg1 sui propri canali social, le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Per i tecnici, si legge nella relazione, si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale. Questa relazione riaprirebbe la strada a scenari diversi rispetto alla colpevolezza di Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. La ‘traccia 33’ al centro della relazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

