Delitto di Garlasco la difesa Stasi | Impronta 33 attribuibile a Sempio intrisa di sangue e sudore Ma la consulenza è su una foto

L’ impronta 33, trovata sulla parete destra della scala che portava alla taverna di casa Poggi, è attribuita ad Andrea Sempio dai consulenti della difesa di Alberto Stasi e sarebbe “intrisa di sangue e sangue” come si legge sugli account social del Tg1. Il condizionale è d’obbligo perché su questa traccia la stessa procura di Pavia – che pur ha iscritto il 37enne nel registro degli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi – aveva fatto sapere nei giorni scorsi che non si può “procedere ad accertamenti biologici”. A lungo cercato, non è stato trovato tra i reperti conservati l’involucro con l’intonaco che era stato grattato all’epoca del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, la difesa Stasi: “Impronta 33 attribuibile a Sempio, intrisa di sangue e sudore”. Ma la consulenza è su una foto

In questa notizia si parla di: sangue - difesa - stasi - impronta

Accusata di aver ucciso la suocera, la difesa: “Ricerche su lavare sangue? Intendeva le mestruazioni” - Giada Crescenzi nega di aver ucciso Stefania Camboni nella sua villetta di Fregene. L'avvocata della donna: "La ricerca sull'avvelenamento riguardava le piante, non le persone".

Garlasco, la difesa di Stasi sull’impronta 33: “Potrebbe esserci del sangue” - Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi torna a farsi sentire depositando una relazione tecnica che potrebbe rimettere in discussione l’attribuzione dell’impronta “33” trovata sulla scena del delitto.

Garlasco, per la difesa di Stasi c’è sangue nell’impronta di Sempio - Milano, 27 maggio 2025 – La difesa di Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, depositerà oggi in Procura a Pavia una relazione tecnica nella quale si ipotizza che l’impronta “33” attribuita ad Andrea Sempio sulla parete di casa Poggi possa contenere tracce di sangue.

L'impronta ritrovata accanto al cadavere di Chiara Poggi, intrisa di sudore e di sangue,”è di Andrea Sempio”.Queste le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi, che sono state pubblicate sui social del Tg1.Per i tecnici,”un contatto palmare inte Vai su X

Per la difesa di Stasi e per gli stessi pm l'impronta palmare destra è attribuibile a Sempio Vai su Facebook

Garlasco, la consulenza della difesa Stasi: “Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue”; “L’impronta di Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi: è intrisa di sangue e sudore”. La consulenza della difesa di Alberto Stsai; Delitto di Garlasco, difesa Stasi torna ad attaccare Andrea Sempio sull'impronta 33: È sua e c'è sangue.

Garlasco, i consulenti della difesa di Stasi: «L’impronta 33 è di Sempio e c’è sangue» - Per i consulenti della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, l'impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue. Lo riporta msn.com

Garlasco, l'impronta di Sempio è intrisa di sangue e sudore. Le conclusioni della difesa di Stasi - Intrisa di sangue e sudore: l'impronta di Andrea Sempio repertata accanto al corpo di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco dopo il delitto del 13 agosto 2007, è al centro delle conclusioni date ... Da tg.la7.it