Nuovo colpo di scena sulle indagini sul delitto di Garlasco: secondo la consulenza della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, l’impronta 33 repertata sul luogo del delitto, accanto al cadavere della ragazza, non solo apparterrebbe ad Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto, ma sarebbe anche intrisa di “sudore e sangue”. Per i tecnici, secondo quanto anticipato dal Tg1, “si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale”. Non un’impronta occasionale, si legge ancora nella relazione, ma un contatto palmare intenso di chi appoggia tutto il proprio peso sul muro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, la consulenza della difesa Stasi: “Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue”