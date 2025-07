Delitto di Garlasco cos’è l’impronta papillare 33 Dov’è stata trovata l’intonaco e cosa dice su Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi

Repertata subito e mai considerata, ritornata sotto la lente d’ingrandimento dopo diciotto anni e terreno di uno scontro feroce tra periti: l’ impronta «papillare 33» è uno degli indizi che potrebbero rivelarsi decisivi nel tentativo della procura di Pavia di riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Niente di evidente o eclatante, un semplice segno del palmo di una mano impresso – quasi stampato – sulle scale che portavano alla taverna, a pochi centimetri dal luogo in cui fu ritrovato il cadavere di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, l’impronta sarebbe «intrisa di sangue e sudore». 🔗 Leggi su Open.online

Delitto Mattarella, esami fiorentini. La perizia sull’impronta del killer, il genetista Ricci alla caccia del Dna - Firenze, 18 luglio 2025 – Il 10 settembre, in una fascetta para-adesiva di tre centimetri per tre dove è conservata l’impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella (fratello del presidente della Repubblica, Sergio), ucciso il 6 gennaio del 1980 a Palermo, cercherà di individuare tracce di Dna e, alla presenza di profili genetici, ne verificherà una corrispondenza con quelle dei boss mafiosi Nino Madonia e Giuseppe Lucchese, indagati per l’omicidio.

Delitto Garlasco, nuova carta contro Sempio: “C’è sangue sull’impronta”. Servono analisi sofisticate - In arrivo una consulenza dei legali di Stasi che chiedono altri esami sulla traccia numero 33 trovata sul muro vicino al corpo di Chiara

Delitto Garlasco, trovata impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi - Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, era atteso in Procura a Pavia alle 14, per essere sentito in contemporanea con Alberto Stasi.

