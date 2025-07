Del Fabro Juve adesso ufficiale il suo arrivo a titolo definitivo! Il promettente terzino ha giocato in prestito la scorsa stagione e ha convinto | i dettagli

Del Fabro Juve, i bianconeri si assicurano un profilo utile sia per il presente che per il futuro: depositato il suo contratto in Lega!. Jacopo Del Fabro, terzino sinistro classe 2009, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha depositato in Lega il contratto del giovane difensore, che arriva dall’ Udinese a titolo definitivo dopo la stagione che ha vissuto in prestito con i bianconeri. Del Fabro entrerà a far parte del settore giovanile della Juventus, dove avrà l’opportunità di crescere ulteriormente sotto la guida dei tecnici bianconeri, sviluppando il suo talento per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Fabro Juve, adesso ufficiale il suo arrivo a titolo definitivo! Il promettente terzino ha giocato in prestito la scorsa stagione e ha convinto: i dettagli

