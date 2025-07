Del Fabro Juve adesso è anche ufficiale | il suo approdo in bianconero è stato reso noto attraverso quella mossa formale! Il dettaglio

Del Fabro Juve, i bianconeri si assicurano un profilo utile sia per il presente che per il futuro: depositato il suo contratto in Lega!. Jacopo Del Fabro, terzino sinistro classe 2009, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha depositato in Lega il contratto del giovane difensore, che arriva dall’ Udinese a titolo definitivo. Del Fabro entrerĂ a far parte del settore giovanile della Juventus, dove avrĂ l’opportunitĂ di crescere ulteriormente sotto la guida dei tecnici bianconeri, sviluppando il suo talento per il futuro. Il terzino sinistro, che ha giĂ mostrato ottime qualitĂ nelle giovanili dell’ Udinese, è considerato uno dei giovani prospetti piĂą promettenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

