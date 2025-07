Degente morto per cibo nei polmoni risarcimento milionario La Corte d' Appello di Milano condanna istituto di Pavia

Pavia,¬†25 luglio 2025¬†- La Corte d'Appello di Milano ha condannato l' istituto geriatrico Santa Margherita di Pavia a risarcire con un milione di euro i familiari di un paziente di 69 anni, morto nel 2021 mentre era ricoverato. Un decesso provocato da una polmonite causata da ingestione accidentale di cibo finito nei polmoni, come ha stabilito l'autopsia. Secondo i giudici di secondo grado, la morte poteva essere evitata con un adeguato controllo da parte del personale. Il paziente - riportano agenzia¬†Ansa e Provincia Pavese -¬†era malato di Alzheimer. In primo grado, nella causa civile avviata davanti al Tribunale di Pavia, la struttura pavese era stata assolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Degente morto per cibo nei polmoni, risarcimento milionario. La Corte d'Appello di Milano condanna istituto di Pavia

In questa notizia si parla di: pavia - morto - cibo - polmoni

Jordan Jeffey Baby morto in carcere a Pavia, assolto il compagno di cella accusato di violenze sessuali su di lui - L'avvocato della famiglia ha detto di voler fare ricorso contro la sentenza. Continua l'indagine parallela sulla morte del trapper, per la quale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Jordan Jeffrey Baby morto in carcere a Pavia, assolto il compagno di cella accusato di violenze sessuali su di lui - L'avvocato della famiglia ha detto di voler fare ricorso contro la sentenza. Continua l'indagine parallela sulla morte del trapper, per la quale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Degente morto per cibo nei polmoni, risarcimento milionario. La Corte d'Appello di Milano condanna istituto di Pavia; Muore in clinica per cibo nei polmoni, un milione di euro di risarcimento ai familiari: Decesso si poteva evitare; Cos'è emerso dall'autopsia di Andreea Antochi, morta con il figlio durante il parto.

Degente morto per cibo nei polmoni, risarcimento milionario. La Corte d'Appello di Milano condanna istituto di Pavia - Un paziente di 69 anni affetto da Alzheimer aveva ingerito del cibo che, finito accidentalmente nei polmoni, gli aveva provocato una polmonite, fino al decesso. Come scrive ilgiorno.it

Muore in clinica per cibo nei polmoni, un milione di euro di risarcimento ai familiari: ‚ÄúDecesso si poteva evitare‚ÄĚ - La Corte d'Appello di Milano ha condannato l'istituto geriatrico Santa Margherita di Pavia a risarcire con un milione di euro i familiari di un paziente ... Si legge su fanpage.it