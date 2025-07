Declino e scomparsa delle scene di nudo nella tv di qualità

Le scene di nudo nella televisione via cavo e streaming stanno scomparendo? C'è stato un tempo in cui potevi accendere praticamente qualsiasi canale via cavo premium a tarda notte ed essere abbastanza sicuro di vedere tutte le scene di nudo che volevi: intere sequenze con almeno un seno, un sedere o anche un pene. A volte questi programmi erano apertamente erotici, come Red Shoe Diaries di Showtime o i film softcore sulla piattaforma che è diventata nota come " Skinemax ". Altre volte erano scene apparentemente sessuali, ma spesso non eccitanti, come in Real Sex della HBO, che ha traumatizzato un'intera generazione per la sua rappresentazione esplicita di hippy anziani con strani feticismi e stili di vita poliamorosi.

“Per contratto chiedo la controfigura nelle scene di nudo e di sesso. Sapevo che Ben Affleck e J-Lo si sarebbero lasciati”: lo confessa Serena Rossi - “Mio figlio Diego è venuto a vedermi a teatro alla prova generale. Lui si imbarazza molto, a volte si tappa le orecchie se canto, dice che mi atteggio un po’ “.

Serena Rossi: "Per contratto chiedo la controfigura nelle scene di nudo e di sesso" - Serena Rossi, tra le attrici napoletane più apprezzate, sta per compiere 40 anni. Per l'occasione in una intervista al Corriere ha spiegato che li festeggerà nel rudere nel sud della Sardegna che stanno terminando di ristrutturare.

Sydney Sweeney non ha paura di niente, nemmeno delle scene di nudo al cinema e in tv: ecco cosa racconta l'attrice di "Euphoria" - Non ha paura. Di dire quello che pensa. E di mostrarlo, con i fatti. «Non mi innervosisco», afferma Sydney Sweeney quando le si chiede delle scene di nudo.