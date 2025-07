De Winter Inter ora c’è lui in pole per la difesa | superato Leoni trattativa nel vivo con il Genoa

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietĂ del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter continua a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per il reparto arretrato. Dopo aver incassato circa 30 milioni di euro dalle recenti cessioni – tra cui quelle di Stankovic, Buchanan e il possibile addio imminente di Taremi – la societĂ nerazzurra è pronta a reinvestire una parte del tesoretto nella ricerca di un difensore centrale. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista ora è quello di Koni De Winter, classe 2002, attualmente al Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, ora c’è lui in pole per la difesa: superato Leoni, trattativa nel vivo con il Genoa

