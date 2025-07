De Pascale nei luoghi dell’alluvione | Impegno per accelerare i lavori

Importante tappa per la ricostruzione post alluvione. Sopralluogo del presidente della Regione Michele de Pascale e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini a Roncofreddo e Mercato Saraceno, presenti il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, e le sindache Sara Bartolini di Roncofreddo e Monica Rossi di Mercato Saraceno. Prima tappa nella zona di via Compagnia, a Roncofreddo, dove abitano tre famiglie, due delle quali hanno allevamenti ovini. La strada è stata chiusa durante l’alluvione di maggio 2023 a causa di una frana importante, per smottamenti del Monte Farneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale nei luoghi dell’alluvione: "Impegno per accelerare i lavori"

In questa notizia si parla di: alluvione - pascale - luoghi - impegno

Nuovo decreto legge sull'alluvione, de Pascale: "Come schema ci convince, mi batterò per miglioramenti" - Ci sono importanti novità su casse di espansione e sulle risorse per la riduzione del rischio idraulico, ma per la Regione occorrono alcuni perfezionamenti per il nuovo decreto legge sull'alluvione varato dal Governo.

La versione di de Pascale: "Il decreto alluvione?. Ok, ma va migliorato" - "La speranza è che non sia un testo chiuso come in passato, ma una base positiva su cui apportare correzioni".

Alluvione, ecco il piano de Pascale: “Tre casse di espansione per salvare la Romagna” - Bologna, 17 maggio 2025 – Ettari, metri cubi, tempi di deflusso. Agli alluvionati arrivati nella sede della Regione per consegnare, caricate su una carriola, le 29mila firme con cui chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza della Romagna, il presidente Michele de Pascale ha voluto rispondere nella maniera più pragmatica possibile, srotolando davanti ai rappresentanti dei comitati una colossale mappa nella quale indicare, intervento per intervento, quello che è stato progettato nelle Torri Kenz? Tange: un sistema di tre casse d’espansione e un’area allagabile a protezione di Faenza, Ravenna, Russi e Bagnacavallo, i comuni attraversati dal fiume Lamone.

Il Presidente Acquaroli ha rispettato l’impegno di emanare entro metà luglio i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni causati dall’alluvione del 2024. L’obiettivo era dare una risposta concreta in tempi certi alle famiglie e alle attività produttive che hann Vai su Facebook

De Pascale nei luoghi dell’alluvione: Impegno per accelerare i lavori; Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Interventi urgenti per le ondate di maltempo di settembre e ottobre 2024, il presidente de Pascale invia la proposta del secondo stralcio del Piano al Dipartimento nazionale della Protezione civile per l'approv; De Pascale in visita a Fontanelice: il punto sulla ricostruzione post alluvione.

De Pascale nei luoghi dell’alluvione: "Impegno per accelerare i lavori" - Sopralluogo del presidente della Regione Michele de Pascale e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini a Roncofredd ... ilrestodelcarlino.it scrive

Alluvione in Romagna, De Pascale: “A lavoro per i finanziamenti necessari” - “Il nostro impegno sarà totale nello spronare chi ci deve aiutare a farlo in tempi rapidi, e a lavorare con la struttura commissariale perché vengano ripristinati i fondi necessari”. Da altarimini.it