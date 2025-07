De Luca spietato con Schlein e Conte | Ma ve l’ha ordinato il medico di candidare Matteo Ricci nelle Marche? video

La domanda è: «Ma ve l’ha ordinato il medico di candidare Matteo Ricci nelle Marche?». A rivolgerla a Elly Schlein e Giuseppe Conte, nella sua consueta diretta settimanale sui social, è stato un Vincenzo De Luca particolarmente feroce verso Pd e M5S. Non che il governatore della Campania sia uso a fare sconti, ma sulla vicenda delle candidature alle regionali e, ancora di piĂą, sull’atteggiamento nei confronti delle inchieste giudiziarie usa nei confronti del suo partito parole durissime: sostiene che le accuse di «doppiezza» nei confronti del Pd sono fondate e che nella segreteria nazionale ci sono «autentici sciacalli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Luca spietato con Schlein e Conte: «Ma ve l’ha ordinato il medico di candidare Matteo Ricci nelle Marche?» (video)

In questa notizia si parla di: luca - schlein - conte - ordinato

“Analfabeti, ciucci: mi devono sparare se mi accordo col Pd!”. De Luca sente l’odore del sangue: Schlein trema, Fico s’ammoscia - “Analfabeti, ciucci: noi non siamo in vendita!”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sente l’odore del sangue e attacca il Pd, nei giorni in cui il centrosinistra cerca di accerchiarlo provando a strappargli il via libera alla candidatura del grillino Roberto Fico.

De Luca, lo strappo con Schlein. E ora lo sceriffo corre da solo in Campania - Un po' come succede a teatro, i protagonisti usano il prologo per prepararsi all'ingresso in scena. Di diritto la prima mossa spetta a Vincenzo De Luca, la vecchia volpe del palcoscenico.

De Luca, "bisogna essere imbecilli": siluro su Schlein e Pd - "Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli": a dirlo il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

De Luca spietato con Schlein e Conte: «Ma ve l’ha ordinato il medico di candidare Matteo Ricci nelle Marche?» (video) Vai su X

De Luca spara a zero su Fico, 5Stelle, Pd, Schlein, Ricci, Decaro; Incontro Conte-Schlein-De Luca, tavolo su candidato Campania; Mosca, mi ha ordinato Allah di decapitare la bambina.

Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico - Giuseppe Conte ha sbloccato la partita incontrando De Luca mercoledì scorso. ilmattino.it scrive

Incontro Conte-Schlein-De Luca, tavolo su candidato Campania - È appena terminato, a quanto si apprende, un incontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte, quella del Pd Elly Schlein e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Come scrive ansa.it