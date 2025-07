De Luca | L' America' s Cup se va avanti così si concluderà a Poggioreale

''Quando mi hanno chiesto dell'America's Cup, ho detto che se si va avanti così, si concluderà a Poggioreale''. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito del comitato sull'America's Cup 2027 in programma a Napoli che non vede coinvolta la Regione Campania tra i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Crodino pronto a conquistare l’America. Così Campari scommette sullo Spritz analcolico all’italiana - Il lancio dell'analcolico biondo è previsto per l'estate in sette Stati. L'obiettivo è sfruttare il buon momento dei ready to drink e degli aperitivi zero alcol

Ships for America Act. Così Trump rilancia la strategia marittima - Il senatore statunitense Todd Young è stato più che esplicito: presentando lo “Ships for America Act” giovedì primo maggio ha detto che si tratta di “una legge completa volta a rivitalizzare l’industria cantieristica americana e ad aiutarci a tenere il passo con la Cina”.

Così l’Italia guarda all’America Latina. Cosa ha ottenuto Tajani in Messico - Si chiude oggi la visita del ministro Antonio Tajani in Messico: al business forum anche Tronchetti Provera che annuncia di voler continuare a investire in Messico.

Vasco Rossi: oltre 350.000 biglietti venduti per il tour 2026 in poche ore! Il Kom è inarrestabile. A pochi giorni dal gran finale del tour 2025 e nel giorno dell’uscita del remix di "Va bene, va bene così", Vasco Rossi manda già in sold out il suo Vasco Live 20 Vai su Facebook

