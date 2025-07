De Luca in Campania nulla è chiuso farò operazione verità

"Per quanto mi riguarda non è chiuso niente". Lo ha detto riferendosi alle scelte sui candidati per il prossimo voto regionale, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca annunciando a breve una " operazione verità " e criticando le 'brave persone' che "fanno i preti spretati' e chi 'chiagne e fotte'. De Luca ha quindi puntato l'indice contro "gli opportunisti": non "offrirò lo scudo paravento a nessuno", ha avvertito, sollecitando quanti si lamentano a fare "un piccolo atto di coraggio". "Io voglio solo lavorare come faccio da una vita senza pensare alle bandiere di partito, combattendo a viso aperto.

Stop terzo mandato De Luca, motivazioni Consulta: “In Campania divieto recepito già nel 2009” - Tempo di lettura: 4 minuti Nel caso della Regione Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo “con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale”.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

