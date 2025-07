De Luca | Chi non ha fatto nulla in Campania negli ultimi 10 anni? I 5 Stelle E a chi diamo la Regione? A loro

“Affronto il problema delle elezioni regionali con grande fastidio perché è un elemento di distrazione rispetto al lavoro. È diventato il festival della politica politicante e dell’ipocrisia. Stiamo tornando ai tempi degli accordi tra i partiti”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social. “Qual è la Regione dove i Cinque stelle non hanno fatto nulla negli ultimi 10 dieci anni? La Campania. E quale regione offriamo ai Cinque stelle? La Campania”. “Io non ho deciso nulla – ha affermato ancora il governatore – posso e devo esprimere le mie opinioni con buona pace di tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Chi non ha fatto nulla in Campania negli ultimi 10 anni? I 5 Stelle. E a chi diamo la Regione? A loro”

In questa notizia si parla di: campania - stelle - luca - fatto

Non solo Campania: Grillo fa causa ai 5 Stelle. Musetti in semifinale al Roland Garros - Tempo di lettura: 5 minuti MELONI-MACRON, IL VERTICE DEL DISGELO A PALAZZO CHIGI KIEV, DAZI E TRATTATO DEL QUIRINALE I TEMI SUL TAPPETO Vertice del disgelo tra la premier Meloni e il presidente francese Macron dopo mesi di frizioni sulla politica estera e non solo.

“Rivoluzione” nei 5 Stelle: no al vincolo sul secondo mandato, via libera per Fico in Campania - la base ha votato e ha portato una “piccola rivoluzione” nel partito di Giuseppe Conte. Un “colpo di spugna” sul doppio mandato per il Movimento 5 Stelle.

Regionali, Conte: No dei progressisti ai Cinque Stelle in Campania? Un suicidio - “In Campania noi siamo una forza molto presente che è in costante dialogo con i cittadini. Forze progressiste che dicono no ai Cinque Stelle? Sarebbe un suicidio, non avrebbe nessun senso.

Regionali Campania, De Luca rovina la festa del campo largo: «Non è chiuso niente. I 5 stelle? Diamo la regione a chi non ha fatto nulla negli ultimi 10 dieci anni?» Vai su X

Accordo fatto, pace raggiunta. Schlein - De Luca, c’è l’intesa sulle regionali. Nessuno strappo, in Campania, nel centrosinistra, si andrà tutti insieme. Il governatore uscente incassa la sua rivincita e porta a casa il risultato. Già l’ex premier Conte gli aveva teso Vai su Facebook

De Luca contro M5s: vedo nomi inadeguati, stiamo consegnando la Campania a chi non ha fatto niente per 10 anni; De Luca frena sulla candidatura di un Cinque stelle (Fico?): Diamo la Campania a chi non ha fatto nulla in dieci anni; Campania, De Luca: Io ho dato il sangue, i 5s non hanno fatto nulla. Qui si dice chiagni e fotti.

Elezioni Regionali Campania, De Luca: «Diamo a questa regione a chi non ha fatto nulla in 10 anni» - «Qual è la Regione dove i Cinque stelle non hanno fatto nulla negli ultimi 10 dieci anni? Scrive ilmattino.it

De Luca: 'Diamo la Campania a chi non ha fatto nulla in 10 anni' - "Io voglio solo lavorare come faccio da una vita senza pensare alle bandiere di partito, combattendo a viso aperto. Segnala ansa.it