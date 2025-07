De Luca America' s Cup evento segreto Regione è fuori da sempre

"Non saprei cosa rispondere". Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, a margine della presentazione del plastico del nuovo Stadio Arechi di Salerno, ha risposto ai giornalisti in merito al fatto che la Camera ha respinto tre emendamenti al dl sport, rispettivamente del Pd, di M5s e di Avs, che prevedevano la presenza di un rappresentante della Regione Campania nel comitato organizzatore della America's Cup del 2027. "√ą un evento nato in segreto - ha aggiunto il governatore - promosso credo dal Governo nazionale ma in maniera assolutamente occulta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - De Luca, America's Cup evento segreto, Regione √® fuori da sempre

Luca Zaia ministro se la presidenza della Regione Veneto va a Fratelli d'Italia: ¬ęNon sono ricambiabile, non c'√® bisogno di fare uno scambio di favori¬Ľ. L'ipotesi - VENEZIA -¬†¬ęIo non sono "ricambiabile", quindi non c'√® bisogno di fare uno scambio di favori¬Ľ. Questa la risposta del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia.

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: ¬ęLa Regione non √® in vendita¬Ľ - ¬ęSiamo impegnati in queste settimane e nei prossimi mesi a fare in modo che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni nella nostra sanit√† non sia buttato a mare.

Piantedosi critica De Luca: ‚ÄúServe discontinuit√† nella guida della Regione‚ÄĚ - Il ministro dell‚ÄôInterno, Matteo Piantedosi, interviene con parole misurate ma nette sul futuro della Regione Campania, ponendo l‚Äôaccento su quella che definisce una discrepanza tra ‚Äúnarrazione‚ÄĚ e ‚Äúrealt√† concreta‚ÄĚ.

De Luca: ‚ÄúContinuando così credo che la Coppa America si concluderà a Poggioreale‚ÄĚ - Dopo l‚Äôesclusione della Regione dal comitato organizzatore il governatore attacca: ‚ÄúEvento nato in segreto promosso dal governo in maniera occulta‚ÄĚ ... Da msn.com