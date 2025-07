De Bruyne | Napoli squadra di qualità Guardiola e Conte? Molto diversi

Dimaro, 25 luglio 2025 - A Dimaro tanta fatica, tanti tifosi, ma anche tante parole per il Napoli che mai come quest'anno, nel pieno clima di luna di miele post scudetto, si sta concedendo a microfoni e taccuini: la nuova stella Kevin De Bruyne è inevitabilmente l'oggetto del desiderio in tal senso, tra curiosità e voglia di vedere i primi lampi di tecnica. Le dichiarazioni di De Bruyne. Il belga è stato intercettato da Sky Sport e ne ha approfittato per fare il punto della situazione sui suoi primi giorni in azzurro, tra fatica, entusiasmo e le prime pressioni percepite da una piazza affettuosa ma pure molto esigente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - De Bruyne: "Napoli squadra di qualità. Guardiola e Conte? Molto diversi"

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - squadra - qualità

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

RADIO CRC - Napoli, Oriali: "I nuovi acquisti portano qualità, soprattutto De Bruyne, scudetto? Emozione unica, la passione dei napoletani mi ha colpito, ora siamo la squadra da battere, ogni gara sarà una battaglia" https://ift.tt/pl80ytn Vai su X

Kevin De Bruyne già pazzo di Napoli Il belga nella sua intervista a Sky Sport si dice entusiasta della qualità della squadra e della passione dei tifosi, senza sentire però troppa pressione per questo Predica calma, invece, per la sconfitta contro l'Arezzo: la Vai su Facebook

De Bruyne promuove il Napoli: Squadra di grande qualità. Conte diverso da Guardiola perché...; De Bruyne elogia il Napoli: Squadra di grande qualità, Conte diverso da Guardiola; Napoli, De Bruyne: “Mi sento bene, la qualità è alta. Tra Conte e Guardiola…”.