De Bruyne è già un caso Napoli infuriato | ha esagerato

Napoli, si sa, è una cittĂ molto calorosa e colorita, ma questo non sempre è un lato positivo. Infatti, Kevin De Bruyne ha giĂ incassato qualche critica nonostante sia in cittĂ da poche settimane. Il primo abbraccio con il campo, per il Napoli targato Antonio Conte, non è stato dei piĂą calorosi. A Carciato, contro un Arezzo motivato e giĂ piĂą rodato atleticamente, gli azzurri hanno steccato l’esordio stagionale con un secco 2-0. Un risultato che, per quanto poco indicativo nel contesto di una sgambata estiva, ha comunque mostrato luci e ombre nella squadra partenopea. Conte lo sa bene: in queste prime settimane conta piĂą il lavoro che il punteggio, e le gambe appesantite sono quasi un buon segnale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - De Bruyne è giĂ un caso, Napoli infuriato: ha esagerato

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - caso - infuriato

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

De Bruyne ha rifiutato la Juve prima del Napoli: cosa prevedeva la proposta definita poco seria; Kevin De Bruyne approda al Napoli, ma un retroscena svela un’offerta della Juventus; Juventus-Inter, tensione tra Lautaro e Thiago Motta: il capitano nerazzurro spintona il tecnico, poi esce infuriato.

Napoli ingolfato dalla cura Conte: De Bruyne splende ma non brilla, per Lang e gli altri vince la fatica" - I campioni d'Italia sconfitti nella prima amichevole da una squadra di Serie C. Come scrive msn.com

"Poco seria": l'offerta della Juventus che ha fatto infuriare De Bruyne - Dopo l’annuncio dell’addio al Manchester City dopo 10 anni, c’è stata un’altra squadra italiana oltre al Napoli a contattare il giocatore. Riporta ilsussidiario.net