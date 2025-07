Ddl agricoltura un miliardo per proteggersi dai dazi

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla prossima Manovra economica. Il testo prevede uno stanziamento di un miliardo di euro per il sistema agricolo, che si somma agli undici giĂ previsti nella prossima Legge di bilancio. Tra le misure principali figura la creazione di un fondo specifico da 300 milioni, destinato a comparti in sofferenza come cereali, soia e zootecnia. Il provvedimento, denominato “ ColtivaItalia “, si inserisce in un pacchetto composto da venti articoli. ColtivaItalia, il piano per rafforzare l’autonomia produttiva. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ha presentato il nuovo ddl, sottolineando come il piano contenga anche strumenti dedicati a promuovere la transizione generazionale, il sostegno a comparti chiave come quello delle carni e dell’olio, e incentivi all’innovazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ddl agricoltura, un miliardo per proteggersi dai dazi

