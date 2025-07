Dazivertice domenica Trump-von dLeyen

La presidente della Commissione europea von der Leyen incontrerĂ domenica in Scozia il presidente americano Donald Trump, per "discutere le relazioni commerciali transatlantiche e come mantenerle forti". Lo ha annunciato von der Leyen in un post su X. I 2 leader si sono sentiti al telefono nell'ambito della trattativa tra Ue e Stati Uniti sui dazi.

Von der Leyen: Pronti a negoziare sui dazi con gli USA, ma con un pacchetto concreto - Sulla lista delle contromisure, noi siamo stati trasparenti fin dall'inizio abbiamo sempre detto di preferire la soluzione negoziata ma che eravamo pronti a agire per proteggere i nostri interessi.

Trump: 'Possibilità al 50% di accordo con l'Ue, nessuna intesa con il Canada'. Von der Leyen, 'domenica vedrò Trump in Scozia' - 'Ho l'impressione che Powell potrebbe abbassare i tassi', ha detto il presidente Usa prima di partire per la Scozia, preannunciando l'invio di altre lettere sulle tariffe. Si legge su ansa.it