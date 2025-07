Dazivertice domenica Trump-von dLeyen

19.00 La presidente della Commissione europea von der Leyen incontrerà domenica in Scozia il presidente americano Donald Trump, per "discutere le relazioni commerciali transatlantiche e come mantenerle forti". Lo ha annunciato von der Leyen in un post su X. I 2 leader si sono sentiti al telefono nell'ambito della trattativa tra Ue e Stati Uniti sui dazi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

