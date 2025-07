Dazi von der Leyen vola in Scozia | domenica il bilaterale con Trump

Forse indossando il kilt e suonando le cornamuse. Così, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente Usa, Donald Trump, si incontreranno in Scozia domenica prossima. Da Bruxelles quindi, la politica tedesca volerĂ verso i prati verde sgargiante scozzesi per intraprendere il primo bilaterale ufficiale. Un vis Ă vis che, ovviamente, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, von der Leyen vola in Scozia: domenica il bilaterale con Trump

In questa notizia si parla di: leyen - scozia - domenica - trump

Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica” - La presidente della Commissione Ue: «Discuteremo delle relazioni commerciali transatlantiche e di come possiamo mantenerle solide»

Von der Leyen, 'domenica vedrò Trump in Scozia' - Domenica Ursula von der Leyen e Donald Trump avranno un bilaterale in Scozia. Lo ha annunciato su X la presidente della Commissione Ue.

Dazi, manovre di avvicinamento tra Ue e Usa: Ursula von der Leyen annuncia che domenica vedrà Trump in Scozia - Ursula von der Leyen incontrerà Donald Trump domenica in Scozia per parlare di dazi. L’annuncio è stato dato sui social dalla presidente della Commissione Ue, spiegando che l’incontro è stato concordato «dopo una proficua telefonata».

Trump arriva in Scozia. Domenica il vertice con von der Leyen Il presidente degli Usa trascorrerĂ un week-end prolungato tra golf e diplomazia. Previsti anche colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer #agi Vai su X

DAZI | Domenica Ursula von der Leyen e Donald Trump avranno un bilaterale in Scozia. Lo ha annunciato su X la presidente della Commissione Ue. "Dopo una buona telefonata con Trump abbiamo concordato di vederci in Scozia per discutere delle relazion Vai su Facebook

Von der Leyen chiama Trump: l’incontro domenica in Scozia in vista dell’accordo sui dazi; Von der Leyen vede Trump, l'intesa sui dazi è a un passo; Domenica la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen incontrerà Donald Trump in Scozia.

Trump arriva in Scozia. Domenica il vertice con von der Leyen - end prolungato che mescolerà golf e diplomazia, con colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea ... Si legge su msn.com

Dazi, von der Leyen chiama Trump: incontro in Scozia domenica 27 luglio - Von der Leyen e Trump si sono accordati per un incontro in Scozia per domenica 27 luglio dove affronteranno il tema dei dazi. Segnala msn.com