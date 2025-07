Dazi von der Leyen chiama Trump | incontro in Scozia domenica 27 luglio

Potrebbe arrivare domenica 27 luglio l’attesa svolta nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Unione europea: Donald Trump e Ursula von der Leyen, dopo una telefonata, hanno concordato di incontrarsi in Scozia, dove il tycoon si recherĂ anche per un faccia a faccia giĂ previsto con il premier britannico Starmer. L’incontro con la leader dell’esecutivo Ue, previsto durante la sua permanenza nel Regno Unito, lascia intravedere la possibilitĂ concreta di una tregua nella disputa sui dazi tra le due sponde dell’Atlantico. Secondo quanto riferito, Trump avrebbe stimato al « 50 per cento » le probabilitĂ di raggiungere un’intesa con Bruxelles, sottolineando come l’Ue «vuole davvero un accordo» e che «stiamo lavorando diligentemente» per un’intesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, von der Leyen chiama Trump: incontro in Scozia domenica 27 luglio

