Dazi verso intesa Usa-Ue | domenica von der Leyen vedrà Trump

Con le tariffe americane al 15%, ci sarà un impatto da 10 miliardi di euro sulle aziende italiane. Sul caso Epstein: "Non ho nulla a che fare con lui, non sono mai stato sulla sua isola". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, verso intesa Usa-Ue: domenica von der Leyen vedrà Trump

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita? - Inflazione Usa e Pil dell'Eurozona saranno gli eventi principali della settimana sui mercati occidentali, atteso per martedì l’indice dei prezzi Usa

Dazi, Usa e Gran Bretagna firmano la grande intesa. Trump: sono entusiasta, Starmer: giornata storica - Si comincia con Londra. Sui dazi Usa e Regno Unito hanno raggiunto un accordo che Donald Trump definisce “di svolta.

Dazi, Trump annuncia l’intesa commerciale con la Gran Bretagna: «Una svolta. Ora accordo con l’Europa» - Siglato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ad annunciarlo è il presidente statunitense, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale.

DAZI | Domenica Ursula von der Leyen e Donald Trump avranno un bilaterale in Scozia "per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche". Lo ha annunciato su X la presidente della Commissione Ue. #ANSA Vai su X

Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Von der Leyen: Vedrò Trump domenica in Scozia; Trump: 'Possibilità al 50% di accordo con l'Ue, nessuna intesa con il Canada'. Von der Leyen, 'domenica lo vedrò in Scozia'; Von der Leyen chiama Trump: l’incontro domenica in Scozia in vista dell’accordo sui dazi.

Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa-Ue. Domenica vede von der Leyen - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa- Lo riporta tg24.sky.it

Dazi, verso intesa Usa-Ue: domenica von der Leyen vedrà Trump - La leader della Commissione von der Leyen vedrà Trump domenica in Scozia, dove il capo della Bianca è volato per una visita privata di cinque giorn ... Segnala msn.com