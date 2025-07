Dazi verso intesa Usa-Ue | domenica von der Leyen vedrà Trump | Il presidente | Quello con l' Europa sarà l' accordo più grande di tutti

Con le tariffe americane al 15%, ci sarà un impatto da 10 miliardi di euro sulle aziende italiane. Sul caso Epstein: "Non ho nulla a che fare con lui, non sono mai stato sulla sua isola". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, verso intesa Usa-Ue: domenica von der Leyen vedrà Trump | Il presidente: "Quello con l'Europa sarà l'accordo più grande di tutti"

Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump, Microsoft alza i prezzi pure in Italia: a quanto è venduta ora la console - Dopo la PlayStation, anche l’Xbox aumenta i prezzi in Europa. Microsoft ha annunciato che dal primo maggio la Series S, la console più economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro.

Draghi e i dazi: «Siamo a un punto di rottura. Ora serve un accordo con gli Stati Uniti, ma nulla sarà come prima» - Da oggi abbassati i dazi reciproci tra Usa e Pechino: la «tregua» per 90 giorni. Urso: «Impatto soprattutto su filiera auto e farmaceutica»

Dazi, Trump: “Sarà accordo fantastico per Cina e per noi” - Donald Trump torna a parlare di dazi all’indomani dei colloqui Usa-Cina a Ginevra. L’accordo raggiunto con Pechino “sarà fantastico per la Cina e per noi”, ha detto il presidente americano, sottolineando che con la Repubblica Popolare gli Stati Uniti hanno fatto un “reset” dei rapporti commerciali.

Sui dazi Trump provoca l'Unione europea. «Sì all'intesa, ma niente sarà come prima»

Usa e Ue starebbero lavorando a un accordo su dazi al 15% e una serie di esenzioni reciproche da siglare entro il 1° agosto, quando scatteranno le tariffe al 30% imposte da Trump sui prodotti europei. L'intesa potrebbe avvicinarsi ma, come ha sottolineato il

Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Trump: Quello con l'Ue sarebbe l'accordo sui dazi più grande di tutti; Von der Leyen vede Trump, l'intesa sui dazi è a un passo; Dazi, Trump: c’è il 50% di possibilità che Usa raggiungano accordo commerciale con l’Ue.