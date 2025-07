Dazi Usa-Ue Trump | C’è il 50% di possibilità di raggiungere un accordo

(Adnkronos) – Sui dazi "c'è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l'Ue". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti in partenza dalla Casa Bianca per recarsi in Scozia. Quanto all'auspicata pace nel conflitto israelo-palestinese, il presidente americano dice che "Hamas non voleva veramente raggiungere un accordo". Parole che riecheggiano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dazi - possibilità - raggiungere - accordo

Trump: "Possibilità al 50% di accordo con l'Ue" | Da dazi al 15% impatto da 10 miliardi di euro sulle aziende italiane - Trump: "Se l'Unione europea aprirà i suoi mercati ai prodotti americani, abbasseremo le imposte doganali"

Dazi, Trump: “C’è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l’Ue” - (Adnkronos) – Sui dazi “c’è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l’Ue”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti in partenza dalla Casa Bianca per recarsi in Scozia.

Secondo il quotidiano britannico”Financial Times”, l'UE e gli Stati Uniti starebbero per raggiungere un accordo commerciale per dazi al 15% sulle importazioni europee, simile all'accordo stipulato questa settimana da Trump con il Giappone. Vai su X

Ursula von der Leyen ha dichiarato che Bruxelles non risponderà immediatamente ai dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio nella speranza di raggiungere un accordo che eviti l’imposizione di dazi più consistenti, del 30 per cento, su tutti i prodotti esportati Vai su Facebook

Dazi, Trump: C'è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l'Ue; Dazi, ultime notizie in diretta | Trump: «La possibilità sull'accordo con la Ue è del 50 per cento»; Trump: Possibilità al 50% di accordo con l'Ue | Col Canada forse nessuna intesa.