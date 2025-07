Dazi Unimpresa | Con tariffe Usa al 15% impatto da 10 miliardi su aziende italiane

L’eventuale introduzione di dazi del 15% da parte degli Stati Uniti sull’import di beni europei, inclusi quelli italiani, potrebbe generare un impatto economico complessivo stimato attorno ai 10 miliardi di euro. È quanto segnala il Centro studi di Unimpresa, sulla base dati dell’export italiano verso gli Usa, che nel 2024 ha superato i 66 miliardi. I settori più esposti sono meccanica, farmaceutico, moda, agroalimentare, trasporti e beni di lusso, con possibili ricadute in termini di competitività e margini aziendali. Tuttavia, lo scenario non è privo di sbocchi alternativi. Le aziende italiane, forti della qualità riconosciuta del Made in Italy, stanno già lavorando su strategie di diversificazione geografica per rafforzare la propria presenza in Asia, America Latina, Africa e mercati emergenti come India e Messico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Unimpresa: “Con tariffe Usa al 15% impatto da 10 miliardi su aziende italiane”

