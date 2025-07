Dazi Trump | intesa Ue possibile al 50%

16.44 La possibilità di raggiungere un accordo commerciale con l'Unione Europea è del 50%. Lo dice il presidente americano Trump, parlando ai giornalisti prima di partire per la visita in Scozia. Gli Usa potrebbero invece non trovare un accordo commerciale con il Canada, ha aggiunto Trump, e dunque fissare unilateralmente l'entità dei dazi sulle merci di Ottawa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Usa e Ue starebbero lavorando a un accordo su dazi al 15% e una serie di esenzioni reciproche da siglare entro il 1° agosto, quando scatteranno le tariffe al 30% imposte da Trump sui prodotti europei. L’intesa potrebbe avvicinarsi ma, come ha sottolineato il Vai su Facebook

Dazi, attesa per l'ok di Trump. Terre rare, intesa Ue-Cina - Il presidente Usa non si è ancora espresso sull'ipotesi del 15%. Da msn.com

Trump: "Possibilità al 50% di accordo con l'Ue" | "Col Canada forse nessuna intesa" - Donald Trump ha dichiarato che c'è il 50% di possibilità di un accordo sui dazi con gli Stati europei, sottolineando che i negoziati stanno procedend ... Scrive msn.com