Dazi Trump | intesa Ue possibile al 50%

16.44 La possibilità di raggiungere un accordo commerciale con l'Unione Europea è del 50%. Lo dice il presidente americano Trump, parlando ai giornalisti prima di partire per la visita in Scozia. Gli Usa potrebbero invece non trovare un accordo commerciale con il Canada, ha aggiunto Trump, e dunque fissare unilateralmente l'entità dei dazi sulle merci di Ottawa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, intesa più vicina: domenica incontro decisivo tra Trump e von der Leyen

