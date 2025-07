Dazi Trump | Con Ue accordo possibile al 50% E attacca su immigrazione e rinnovabili

(Adnkronos) – Sui dazi con l'Europa c'è un "50%" di possibilità di trovare un accordo che "è già molto". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti appena atterrato in Scozia. "Ci incontreremo con l'Unione Europea, e quello sarebbe l'accordo più grande di tutti, se raggiunto, ha detto il tycoon ha ribadito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - trump - possibile

Dazi, Crolla “Stati Uniti ed Europa troveranno un accordo” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

La notizia di un possibile accordo sui #dazi al 15% tra #UE e #USA segna la sconfitta della strategia di scontro voluta da #Trump. una buona notizia per alcuni settori già colpiti ma sarà comunque fonte di difficoltà per imprese e famiglie. https://facebook.co Vai su X

DAZI | Donald Trump ha detto ai reporter prima di partire per la Scozia che c'è il 50% di possibilità di accordo commerciale con la Ue. La lista di controdazi europei a cui è stato il via libera ieri entrerà in vigore in più fasi, dal 7 agosto al prossimo 7 febbraio. #A Vai su Facebook

Dazi, ultime notizie in diretta | Trump: «La possibilità sull'accordo con la Ue è del 50 per cento»; Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Wall Street chiude in rialzo, Dow Jones +0,47%; Dazi, Trump: c’è il 50% di possibilità che Usa raggiungano accordo commerciale con l’Ue.

Dazi, Trump: "Con Ue accordo possibile al 50%". E attacca su immigrazione e rinnovabili - Il presidente Usa arrivato in Scozia critica la governance europea: "State distruggendo i vostri Paesi" ... Scrive adnkronos.com

Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa-Ue. Domenica vede von der Leyen - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa- Segnala tg24.sky.it