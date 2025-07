Dazi Trump ammette | Solo il 50% di chance con l’Ue Domenica lo scontro finale con Von der Leyen

Un lancio di dadi, una scommessa bilaterale. Donald Trump valuta al 50% le possibilità che Stati Uniti e Unione Europea raggiungano un accordo per ridurre i dazi all’importazione, ma non nasconde lo stallo con Ottawa. “Forse anche meno del 50%, ma c’è una possibilità”, ha dichiarato il presidente Usa alla Casa Bianca, prima di partire per la Scozia, dove domenica incontrerà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Un faccia a faccia cruciale, che potrebbe decidere le sorti del commercio transatlantico – o segnare l’inizio di una nuova guerra tariffaria. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202507Trump-dazi-con-l-Ue-50-di-possibilita-di-accordo20250725video18101120. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dazi, Trump ammette: “Solo il 50% di chance con l’Ue”. Domenica lo scontro finale con Von der Leyen

In questa notizia si parla di: dazi - trump - domenica - ammette

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Il cancelliere tedesco lo ammette: “Trump aveva ragione”… Vai su X

Escalation nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa: i nuovi dazi promessi da Donald Trump preoccupano Bruxelles e rischiano di travolgere l’export italiano, soprattutto nel Mezzogiorno. Ecco le possibili conseguenze della mossa degli USA. Vai su Facebook

Usa, dal 6 agosto i contro-dazi Ue, per Trump l’accordo c’è: 30%; Dazi, la Commissione Ue ammette: Gli Usa non sembrano impegnati per un accordo; Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa.

C’è una sola risposta possibile all’arroganza di Donald Trump: boicottare i prodotti Usa - "Il boicottaggio della Tesla dopo le prime sparate del suo inventore hanno lasciato il segno. ilfattoquotidiano.it scrive

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca - Il presidente Usa in causa contro Wsj e Murdoch: chiede 10 miliardi danni. Come scrive msn.com