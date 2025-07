Dazi manovre di avvicinamento tra Ue e Usa | Ursula von der Leyen annuncia che domenica vedrà Trump in Scozia

Ursula von der Leyen incontrerĂ Donald Trump domenica in Scozia per parlare di dazi. L’annuncio è stato dato sui social dalla presidente della Commissione Ue, spiegando che l’incontro è stato concordato «dopo una proficua telefonata». Domenica in Scozia incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump sui dazi. I due leader, ha scritto ancora von der Leyen su X, discuteranno «delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle solide». Trump è partito oggi per la Scozia. In programma ha l’inaugurazione di un campo da golf da 18 buche nella sua proprietĂ ad Aberdeen, intitolato a sua madre, Mary Anne MacLeod, nata e cresciuta su un’isola scozzese prima di emigrare negli Usa, e la visita al suo resort di golf a Turnberry, sulla costa orientale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, manovre di avvicinamento tra Ue e Usa: Ursula von der Leyen annuncia che domenica vedrĂ Trump in Scozia

In questa notizia si parla di: dazi - ursula - leyen - domenica

Ursula von der Leyen, sui negoziati con Trump sui dazi: “Alla Casa Bianca solo per accordarmi” - In una recente conferenza stampa, Ursula von der Leyn, presidente della Commissione UE, ha voluto chiarire la situazione con Donald Trump.

Accordo sui dazi con Londra. Trump temporeggia con Ursula - Un accordo con un Paese sui dazi il presidente americano l’ha siglato. Ma non è stato quello con l’Europa, come aveva sperato Giorgia Meloni dopo il suo viaggio a Washington, ma con la Gran Bretagna.

Ursula da Trump solo con l’intesa sui dazi chiusa - Nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della Seconda guerra mondiale in Europa, Donald Trump e Keir Starmer hanno dichiarato la fine della guerra commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

DAZI | Domenica Ursula von der Leyen e Donald Trump avranno un bilaterale in Scozia "per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche". Lo ha annunciato su X la presidente della Commissione Ue. #ANSA Vai su X

Ursula von der Leyen ha dichiarato che Bruxelles non risponderà immediatamente ai dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio nella speranza di raggiungere un accordo che eviti l’imposizione di dazi più consistenti, del 30 per cento, su tutti i prodotti esportati Vai su Facebook

Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica”; Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Von der Leyen: Vedrò Trump domenica in Scozia; Von der Leyen chiama Trump: l’incontro domenica in Scozia in vista dell’accordo sui dazi.

DAZI: Von der Leyen incontrerà Trump domenica in Scozia - Di seguito gli aggiornamenti sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e sulle contromisure dei Paesi colpiti: 18,15 - Segnala msn.com

Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica” - La presidente della Commissione Ue: «Discuteremo delle relazioni commerciali transatlantiche e di come possiamo mantenerle solide» ... msn.com scrive