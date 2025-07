Dazi immigrazione e pale eoliche | show di Trump in Scozia

Donald Trump è atterrato in Scozia per una visita privata di cinque giorni, dedicata a relax, affari familiari e contatti politici informali. Un ritorno simbolico in una terra legata alla memoria di sua madre, ma anche un’occasione per allontanarsi momentaneamente dalle turbolenze negli Stati Uniti e sulla scena internazionale. Lo sbarco all’aeroporto di Prestwick, vicino Glasgow, è avvenuto in grande stile con l’Air Force One, accompagnato da un'accoglienza ufficiale, proteste comprese. Il soggiorno si svolgerĂ tra i due resort della Trump Organization: Turnberry, nell’Ayrshire, e Menie, nell’Aberdeenshire, dove Trump presenzierĂ all’imminente inaugurazione di un nuovo campo da golf prevista per il 13 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, immigrazione e pale eoliche: show di Trump in Scozia

In questa notizia si parla di: scozia - trump - dazi - immigrazione

