Dazi Fontana | Azioni Usa rivolte a opinione pubblica interna che pensa di aver mantenuto Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Non dimentichiamoci mai che negli Stati Uniti spesso queste cose si fanno anche per parlare all'opinione pubblica interna e se l'opinione pubblica interna, almeno una parte pensa che loro hanno mantenuto l'Europa, a noi può dare fastidio e possiamo anche non ritenerlo vero, ma se negli Stati Uniti questo sposta dei voti ci sono delle reazioni di questo tipo.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. 🔗 Leggi su Open.online

Morte di alvaro vitali: la decisione della famiglia sui funerali divide l’opinione pubblica - Roma si prepara a rendere omaggio a uno dei volti più rappresentativi della commedia italiana, scomparso all’età di 75 anni.

“L’invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica”: la “svolta” di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il governo tedesco sceglie la mancanza di trasparenza sulle armi a Kiev. Così, il cancelliere ha fatto sapere che l’esecutivo non darà più notizie all’opinione pubblica sulla consegna di armi all’Ucraina.

Su Israele un sondaggio tendenzioso, come tanta opinione pubblica - Al direttore - Dal sondaggio di Only Numbers pubblicato ieri dalla Stampa, apprendiamo che secondo un italiano su due “a Gaza è genocidio”.

Margalit: «In Israele stiamo scavando la nostra fossa»; I contatti Trump-Putin sono motivo più di preoccupazione che di speranza.

