Dazi dagli alcolici ai medicinali | i settori che sperano nell' ipotesi zero

Patto di non belligeranza sul settore aereo, per tutelare Boeing ed Airbus. Protezione indiretta per il settore delle macchine utensili: gli Usa non avrebbero produttori di alta qualità . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, dagli alcolici ai medicinali: i settori che sperano nell'ipotesi «zero»

Donald Trump annuncia dazi del 100% sui film girati fuori dagli USA: "Una minaccia alla sicurezza nazionale" - L'unico modo per salvare la moribonda industria del cinema americana, secondo Trump, è tassare tutte le produzione non a stelle e strisce.

L’Europa già pronta alla resa nella guerra dei dazi tariffe al 10% e acquisti per miliardi dagli Usa - Le trattative tra Unione europea e Stati Uniti entrano nella fase decisiva con il 9 luglio ormai alle porte.

Dazi e crescita, l’agenda di Mario Draghi per un’Europa indipendente dagli Usa - Mario Draghi torna a parlare, e lo fa con decisione aprendo all’idea di un disaccoppiamento strategico europeo dagli Stati Uniti.

