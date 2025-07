Darderi vola in finale anche a Umago

L'italo-argentino dopo il successo a Bastad cerca il bis in Croazia. ROMA - Luciano Darderi continua a vincere. Il tennista italo-argentino, reduce dal successo di Bastad, è volato in finale al "Plava Laguna Croatia Open", il torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro in corso sulla te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Darderi vola in finale anche a Umago

In questa notizia si parla di: darderi - finale - vola - umago

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo.

LIVE Darderi-Nakashima 7-5, 6-7, 6-2 ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino lotta e accede ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Darderi si conferma giocatore di testa e grande solidità .

Atp Amburgo e Ginevra: Cobolli, Darderi e Arnaldi volano ai quarti di finale - Dopo Flavio Cobolli (che ha avuto la meglio sullo spagnolo Davidovich Fokina), anche Luciano Darderi approda ai quarti di finale nel "Bitpanda Hamburg Open" (Atp 500 - montepremi 2.

Luciano #Darderi, nell’Atp 250 di #Umago in Croazia, batte in due set il taiwanese #Tseng e vola nei quarti di finale https://oggisportnotizie.it/2025/07/darderi-vola-ai-quarti-di-finale-a-umago-battuto-tseng-in-due-set/… Vai su X

Marco Cecchinato vola in finale al Challenger di Milano ? Il siciliano si aggiudica il derby in semifinale contro Jacopo vasamì con il punteggio di 6-3, 6-3 Vai su Facebook

Darderi vola in finale anche a Umago; Darderi in finale all'Atp Umago: battuto Ugo Carabelli; Darderi vince ancora: battuto Carabelli, è in finale a Umago.

Darderi vince ancora: battuto Carabelli, è in finale a Umago - Per Darderi, reduce dal successo a Bastad, era la sesta semifinale della carriera dopo Cordoba, Houston e Lione 2024, Marrakech e Bastad 2025. Riporta tuttosport.com

Darderi vola in finale anche a Umago - argentino, reduce dal successo di Bastad, è volato in finale al "Plava Laguna Cro ... Secondo italpress.com