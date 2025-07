Darderi continua lo stato di grazia | batte Ugo Carabelli ed è in finale a Umago

Il 23enne conferma il gran momento dopo la vittoria di Bastad e lunedì sarà almeno numero 36 al mondo. Prima annulla un set point all'argentino, poi approfitta di un break per chiudere. Domani alle 20 contro Dzumhur o Taberner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darderi, continua lo stato di grazia: batte Ugo Carabelli ed è in finale a Umago

In questa notizia si parla di: darderi - continua - stato - grazia

ATP Umago 2025, Darderi continua a vincere ed è ai quarti - Continua l’ottimo momento di Luciano Darder i. L’azzurro, fresco vincitore del torneo di Bastad (suo secondo titolo stagionale), si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago.

99 Djokovic lascia le briciole a Daniel Evans: 6-3, 6-2, 6-0 e terzo turno conquistato! #Wimbledon Vai su Facebook

Darderi, continua lo stato di grazia: batte Ugo Carabelli ed è in finale a Umago; Chi sarà il miglior marcatore al Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sugli attaccanti che segneranno più gol; Darderi rimonta e vola ai quarti a Marrakech: battuto Gaston in tre set.

Darderi trionfa a Bastad e torna in top 50: “Voglio continuare a crescere” - È il terzo titolo in carriera per il 23enne, il secondo stagionale ... Come scrive repubblica.it

Luciano Darderi vince a Marrakech e spazza via tutte le difficoltà ... - L'italiano ha vinto una splendida finale con Griekspoor e si aggiudica il secondo titolo ATP della carriera. Riporta fanpage.it