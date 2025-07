danza internazionale artisti e giovani talenti al castello sforzesco

di Raffaella Parisi Gala internazionale di danza domani nel cortile delle armi del castello Sforzesco con l’evento, per la prima volta in Italia, ’Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow’, realizzato da Youth Grand Prix (YGP) in collaborazione con l’ accademia Ucraina di balletto, referente italiana per questa edizione. Sul palco, artisti provenienti da alcune delle compagnie piĂą note a livello mondiale, tra cui Maria Khoreva (Mariinsky Ballet – Russia), Constantine Allen (Dutch National Ballet – Paesi Bassi), Vsevolod Maievskyi (English National Ballet – Regno Unito), RocĂ­o Alemán (Stuttgart Ballet – Germania), Emma Von Enck (New York City Ballet – USA), Giulio Diligente (Finnish National Ballet – Finlandia) e Max Barker (ABT Studio Company – USA). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

