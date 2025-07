Nel calcio moderno, la disciplina e il rispetto delle regole sembrano diventati concetti superati, sacrificati sull’altare degli interessi personali. La professionalità è ormai un’eccezione in un sistema corrotto e avvelenato, dove a dettare legge non sono più club o allenatori, ma procuratori famelici. Questi ultimi, spesso spalleggiati da dirigenti compiacenti, alimentano un mercato drogato da commissioni occulte, ricatti contrattuali e manovre torbide. Un mondo parallelo fatto di mazzette e affari inconfessabili, dove il denaro muove tutto, tranne la passione per il gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Damascelli: all'Arsenal stanno ancora sghignazzando e contando i 50 milioni della Juventus per Douglas Luiz