Dalle rapine al tentato omicidio | gang di 16 e 17 anni in manette tra loro anche l' accoltellatore di piazza Duomo

Tra i capi d'imputazione spiccano un tentato omicidio e l'associazione a delinquere, cui si sommano furti, rapine e anche l'accoltellamento in piazza Duomo. Una maxi operazione della Polizia di Stato porta all'arresto di nove giovani, tutti stranieri non accompagnati tra i 16 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Seminavano il terrore con rapine, estorsioni e un tentato omicidio. Sgominata la banda dei giovani stranieri: 6 arresti - Seminavano il terrore tra Fidenza e Salsomaggiore Terme. Controllavano il territorio, sia per lo spaccio delle sostanze stupefacenti che per le estorsioni e le rapine.

Tentato omicidio, furti, rapine e aggressioni: stazioni e treni tra gli obiettivi della giovane banda - VIDEO - E' ancora in corso l'operazione della Polizia di Stato di Ravenna per eseguire nove misure di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile di altrettanti giovani, tra i 16 e i 17 anni, indagati per una serie di reati, fra cui tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, furti.

E’ accusato di una seconda rapina, sempre in treno, il 22enne tunisino fermato a #bustoarsizio per il tentato omicidio di un turista americano di 26 anni. Vai su X

#Benevento- Tentato omicidio e rapina, tre arresti della Polizia di Stato nel capoluogo sannita #Cronaca #PoliziadiStato #Omicidio #ArmadaFuoco #NanoTV Vai su Facebook

Tentato omicidio, furti, rapine e aggressioni: stazioni e treni tra gli obiettivi della giovane banda - VIDEO - Contestati 34 capi di imputazione per gli indagati, fra cui il reato di associazione a delinquere ... Segnala ravennatoday.it

Anatomia di una rapina a Milano: coltelli in mano a 16 anni, il tentato omicidio e i precedenti di violenza (con un tubo di metallo) - Indagati due italiani di seconda generazione con precedenti per lesioni e rapine: “Volti noti” ... msn.com scrive