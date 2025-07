Dall’archivio al set | lo stile di Jackie Kennedy e Carolyn Bessette in American Love Story

Naomi Watts e Sarah Pidgeon vestono i panni di Jackie Kennedy e Carolyn Bessette nella nuova serie tv American Love Story di Ryan Murphy, con look che omaggiano le due icone di stile. Pidgeon è stata avvistata con un outfit total black composto da dolcevita aderente e pantaloni alla caviglia in stile cigarette, silhouette tipica degli Anni ’90 che prevede una leggera svasatura sopra la caviglia. La mise è stata completata con un paio di mocassini. Lo stile minimal è perfettamente in linea con l’estetica riconoscibile di Carolyn, nota per il suo approccio essenziale ma curato al guardaroba. A Central Park, Watts è stata fotografata con una camicia button-down dal taglio classico e pantaloni coordinati dalla linea sartoriale. 🔗 Leggi su Amica.it

