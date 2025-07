Dalla tv al teatro estivo Stefano De Martino si racconta con lo spettacolo Meglio stasera

OSTUNI - Ci sono spettacoli che mischiano leggerezza e verità, ironia e musica, racconto e movimento. “Meglio stasera”, il sorprendente live show di Stefano De Martino, è uno di questi. Un viaggio teatrale che non si accontenta di far sorridere ma prova a raccontare una storia - la sua - fatta di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

