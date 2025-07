Dalla collaborazione tra governo e Ordine degli Psicologi nasce un progetto che punta al benessere emotivo dei più giovani Un passo atteso per affrontare fragilità sempre più diffuse tra i banchi

D ell’idea si discute giĂ da diverso tempo, ma stavolta sembra proprio che diventi realtĂ . Dopo anni di appelli, promesse e sperimentazioni, lo psicologo sta per entrare in modo stabile nelle scuole italiane. A partire da settembre, studenti e studentesse, potranno finalmente contare su un supporto professionale pensato per intercettare il disagio prima che diventi troppo grande da gestire. A dare l’annuncio è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: le prime misure, ha garantito, saranno operative con l’avvio del nuovo anno scolastico. E per una volta, le parole sembrano accompagnate da fondi, accordi e tempistiche concrete. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla collaborazione tra governo e Ordine degli Psicologi nasce un progetto che punta al benessere emotivo dei piĂą giovani. Un passo atteso per affrontare fragilitĂ sempre piĂą diffuse tra i banchi

In questa notizia si parla di: collaborazione - governo - ordine - psicologi

“La Toscana interrompa la collaborazione con il governo israeliano”: approvata mozione Pd - Firenze, 11 giugno 2025 – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione per “ interrompere ogni forma di collaborazione istituzionale con il Governo israeliano, alla luce delle persistenti e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nella Striscia di Gaza ”.

Sport, Governo e Regioni siglano Patto istituzionale: “Collaborazione strategica” - (Adnkronos) – Firmato oggi il Patto Istituzionale per lo Sport, un accordo con il quale Governo e Regioni si impegnano reciprocamente a collaborare per promuovere la pratica sportiva in tutto il Paese dando piena attuazione al comma 7 dell’articolo 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

Medioriente: leader Pd-M5S-Avs, governo revochi collaborazione militare con Israele - Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Non lasceremo che l’Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e i suoi epigoni.

AltraPsicologia Vai su Facebook

Studenti e disagio, a settembre lo psicologo entra a scuola; Investimenti regionali, la cronistoria del nostro impegno; NEWSLETTER del 30 maggio 2025 - Telemarketing aggressivo: il Garante....

Alleanza farmacisti-psicologi per promuovere benessere mentale. Fofi e ... - Fofi e Cnop al lavoro per proposta di collaborazione con obiettivi concreti entro l'anno ... quotidianosanita.it scrive

Ordine psicologi, Bellucci: «Non solo bonus ma azione di sistema per ... - Per il Governo Meloni il ruolo dello psicologo è prioritario nella promozione della salute, ma anche per la crescita economica della nostra nazione. Lo riporta ilsole24ore.com