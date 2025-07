Dal massacro del 7 ottobre alla guerra a Gaza | come la crisi della Striscia ha diviso governo britannico e opinione pubblica

La divaricazione fra il governo britannico e l’opinione pubblica sul conflitto a Gaza è iniziata molto presto, con una immediata mobilitazione di attivisti e popolazione contro l’invasione e il bombardamento di Gaza mentre l’esecutivo sosteneva le ragioni di Israele. GiĂ il 9 ottobre, due giorni dopo il massacro del 7 da parte di Hamas, I pacifisti di Stop the War Coalition e gli attivisti della Palestine Solidarity Campaign hanno organizzato una prima marcia nel centro di Londra, conclusa di fronte all’Ambasciata Israeliana, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Ed è stata la prima di decine di manifestazioni per la pace in tutto il paese, generalmente senza incidenti e molto partecipate, come quella d ell’11 novembre con oltre 300mila persone in marcia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal massacro del 7 ottobre alla guerra a Gaza: come la crisi della Striscia ha diviso governo britannico e opinione pubblica

Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi" - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini alle cittadini di questo Paese, a tutti coloro che trovano insopportabile quello che sta accadendo a Gaza.

Massacro a Gaza, piĂą di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterĂ il tempo ad asciugare.

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte - La liberazione dell’ostaggio israelo-americano Idan Alexander non aveva fatto indietreggiare Benjamin Netanyahu.

L’appello di Comune, Acli e Arcidiocesi: “Salviamo Gaza, fermiamo il massacro”, quasi 300 adesioni Vai su Facebook

Gaza, appello del Forum Terzo Settore al Governo italiano: “Fermare il massacro”; Sdegno e sostegno: le due facce del governo Meloni sul massacro di Gaza; A Gaza è in corso una strage con la complicità dell’Italia. Ora basta!.

Il governo Meloni firma dichiarazione che condanna Israele per le stragi a Gaza, gli Usa: “Disgustoso” - Ventidue Paesi e la Commissione europea hanno firmato una dichiarazione che condanna Israele per le uccisioni di civili a Gaza ... Da fanpage.it

Gaza: Mcl toscana, sparare su persone affamate è atto disumano - Sparare contro persone affamate, fra le quali bambini, che cercano un po di cibo è una autentica "follia" ,un ... toscanaoggi.it scrive