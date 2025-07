Dal Fabbro Iren ' Italia sull' orlo di una grande crisi idrica'

L'acqua è una direttrice di sviluppo ancora molto trascurata, soprattutto in Italia. Ne è convinto il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro. "L'Italia è sull'orlo di una grande crisi idrica. E sapete dove soffriremo di più? Non al Sud, che si è adeguato, ma al Nord", ha detto Dal Fabbro nel corso della cerimonia di costituzione del nuovo programma Emtn della società. "Abbiamo bisogno di molta acqua per produrre il Parmigiano e tutte le nostre leccornie" e "la Pianura Padana nei prossimi anni subirà una serie di eventi di siccità drammatici", ha aggiunto. Secondo Dal Fabbro "dobbiamo intervenire con il recupero delle acque reflue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

