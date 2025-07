Dal controllo del telefono ai lavori domestici | 7 stereotipi di genere incredibili diffusi nei giovani

Non c'è parità di genere possibile senza avere prima messo a fuoco su quali i pregiudizi e gli stereotipi poggia la discriminazione. Non ci sarà parità di genere reale e duratura finché non avremo demolito, uno dopo l'altro, i modelli patriarcali con cui siamo cresciuti. Partiamo dunque dalla messa a fuoco: l'Istat ha diffuso oggi le sue rilevazioni sugli stereotipi di genere e l'immagine sociale della violenza presso i ragazzi e le ragazze. La fotografia che ne risulta è decisamente preoccupante. Dalle convinzioni riguardanti l'importanza della bellezza femminile, le capacità Stem di lui e quelle nelle faccende domestiche di lei.

