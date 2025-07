Dagli spettacoli ai combattimenti ad Altopascio torna ‘Convivium Medioevo e Ospitalità’

LUCCA – Dopo il grande successo della prima edizione, Altopascio torna a festeggiare il patrono San Jacopo con Convivium. Medioevo e Ospitalità , la festa medievale della cittadina del Tau, che stasera (25 luglio) e la mattina di domani (26 luglio) animerà il centro storico con esibizioni, spettacoli, performance con il fuoco, dimostrazioni, lezioni didattiche e molto altro ancora. La manifestazione, organizzata dalle Contrade San Paolino insieme al Comune di Altopascio e inserita nel calendario del Luglio Altopascese 2025, va ad affiancarsi alle celebrazioni religiose previste per la giornata di oggi (25 luglio) – messa e processione – che riporteranno nel giorno del patrono anche la tradizione del Calderon d’Altopascio, realizzato con il contributo dell’amministrazione comunale: in piazza Garibaldi la Misericordia offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti una pastasciutta, rievocando l’antica usanza di distribuire cibo ai viandanti di passaggio in città . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: altopascio - spettacoli - torna - convivium

Torna il Medioevo ad Altopascio (Lu)! Non perderti la festa medievale più attesa dell’estate, insieme alle Contrade San Paolino! Venerdì 25 luglio il centro storico si trasforma con Convivium, la festa medievale dedicata a San Jacopo ? Spettacoli, rievocazi Vai su Facebook

San Jacopo, al via ad Altopascio la seconda edizione di Convivium. Medioevo e Ospitalità ; San Jacopo, al via ad Altopascio la seconda edizione di Convivium. Medioevo e Ospitalità | Comunicato stampa e foto; Altopascio – Grande successo per ‘Convivium’.

Tutto pronto ad Altopascio per l’inizio della seconda edizione di ‘Convivium. Medioevo e Ospitalità’ - La festa del patrono San Jacopo, organizzata dalle Contrade San Paolino, animerà il centro storico venerdì 25 e sabato 26 luglio ... Riporta luccaindiretta.it

Ad Altopascio torna “A tavola sulla Francigena” con 500 posti - Non mancherà la classica tombola e lo spettacolo dei fuochi d’artificio, in programma verso mezzanotte. Come scrive noitv.it