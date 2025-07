Da via Arenula al commissariato Viminale Il tour di fuoco del piromane delle volanti

Non solo la volante della polizia incendiata davanti al commissariato, ma anche altri due roghi dolosi: prima davanti alla sede del ministero della Giustizia e poi davanti al palazzo del Consiglio superiore della magistratura. Un filo conduttore che sembrerebbe portare a una unica persona, vista. 🔗 Leggi su Romatoday.it

